مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين خلال رمضان بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مواعيد وأماكن سيارات خدمه العملاء المتنقلة خلال شهر رمضان، لخدمة العملاء وكبار السن، ضمن خطة الشركة لتحسين الأداء لجمهور المشتركين.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة

حددت الشركة في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها كالتالي:

- «سيارة 1 غرب» من 10 صباحا حتى 5 عصرا- مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان.

ومن 8 مساءا حتى 11 مساءا أمام فرع شركة المياه بالبيطاش

- «سيارة 2 شرق » من 10 صباحا حتى 5 عصرا، ومن 8 مساء حتى 11 مساء، رافع محمد نجيب سيدي بشر.

- «سيارة 3 وسط » من 10 صباحا حتى 5 عصرا - ومن 8 مساء حتى 11 مساء- بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي.

ارقام تليفونات للتواصل مع السيارات

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالتالي:

للتواصل مع سيارة شرق 01275918005

للتواصل مع سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، نوعية الخدمات التي تقدمها سيارات خدمه العملاء المتنقلة بالقطاعات للمواطنين، كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير