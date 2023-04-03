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مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بقناة cbc في رمضان 2023

كتب:

مريم جاد
12:04 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

شهدت الحلقة 11 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة وصول يسرا إلى منزل الجدة سوسو لمقابلتها، وتطورت المشاهد بين سميحة وعنبة، لذا يسعى الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، لمتابعة ما سيحدث مع يسرا، وهل ستقابل الجدة سوسو أم لا؟

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

أما عن مواعيد الإعادة، ستكون 2.15 مساءً، والساعة 8 صباحًا، والساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc دراما.

قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشهد المسلسل، أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة التي تطالب بالميراث وتسعى للحصول عليه بعد عودتها لمصر بعد 25 عامًا من وفاة زوجها ومن أبطال المسلسل الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح.

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