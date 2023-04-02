سجل متوسط سعر الیورو الیوم الأحد 2-4-2023 في البنوك المصرية، حوالى 33.81 جنيه للبيع، اما متوسط سعر الشراء فكان حوالى 33.42 جنيه بحسب ما تم إعلانه من قبل عدد كبير من البنوك التي تعمل في السوق المصري عبر المواقع الرسمية التابعة لهذه البنوك.

سعر الیورو الیوم فى البنك الاھلى المصري

وبلغ متوسط سعر الیورو الیوم فى البنك الاھلي المصري 33.70 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء حوالى 33.42 جنيه، ويعتبر البنك الأهلي المصري من اكبر البنوك التى تعمل فى السوق المصري، وذلك من حيث عدد العملاء وعدد الفروع المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد ماكينات الصراف الآلي.

سعر الیورو الیوم بنك مصر

بلغ سعر الیورو الیوم فى بنك مصر حو 33.70 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع حوالى 33.32 جنيه للشراء، ويعتبر بنك مصر ثاني اكبر البنوك التي تعمل في السوق بعد البنك الأهلي المصري.

سعر الیورو الیوم فى البنك الاھلى

سجل سعر الیورو الیوم فى البنك الأھلي المصري 33.70 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 33.42 جنيه.

سعر الیورو الیوم البنك التجاري الدولي CIB

وشهد سعر الیورو الیوم فى البنك التجاري الدولي CIB استقرارا كبيرا حيث سجل حوالى 33.77 جنيه للبيع بينما وصل سعر الشراء نحو 33.39 جنيه.

رفع سعر الفائدة

وشهد الخميس الماضي قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%، من قبل البنك المركزي المصري.