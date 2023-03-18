محافظ الجيزة: تطوير طريقي ترعة الزمر بأوسيم والبراجيل بتكلفة 43 مليون جنيه

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تطوير عدة طرق لخدمة وربط الحركة المرورية مع المحاور الرئيسية الجديدة التي تم إنشائها مثل محور كمال عامر، وتوسعات الطريق الدائري ومحور الضبعة، بما يحقق تسهيل الحركة المرورية.

متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية، إلى ضرورة متابعة أعمال رصف عدد من الطرق الحيوية الجاري تطويرها بمركز ومدينة أوسيم، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ضمن خطه العام المالي الجاري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تيسير حركة تنقل المواطنين

وشملت جولة اللواء أحمد راشد تفقد أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم، حيث أكد المحافظ أن الطريق جار تطويره بطول 4.5 كيلو، وتكلفته تصل إلى 23 مليون جنيه، بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5.5 كيلو، وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل، وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم، ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجهة إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

وأكد محافظ الجيزة خلاله جولته على ضرورة المتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الأنارة وبالوعات صرف الأمطار.

إمكانية توسعة ورفع كفاءة كباري المشاة

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق، بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية بضرورة دراسة إمكانية توسعة ورفع كفاءة كباري المشاه الموجودة بعدد من القطاعات الجاري تطويرها لما تسببه من تكدسات مرورية مع مراجعة أعمال تطهير ترعتي الزمر والأوسيمية وترميم الأجزاء المتهالكة، إلى جانب مراجعة حرم الطريق لاستغلاله في أعمال التوسعة والتطوير الجارية.

وأكد اللواء أحمد راشد على مركز ومدينة أوسيم، بسرعة التنسيق مع الشركات المنفذة للمحاور الواقعة في نطاقه، لرفع المخلفات الناتجة عن تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، مشددا على تكثيف حملات النظافة والإشغالات ورفع السيارات المتهالكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستجابة لمطالبهم.