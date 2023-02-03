تفاصيل أسعار قطارات تالجو الإسباني على خط القاهرة الصعيد

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن أسعار قطارات تالجو الإسباني، على خط القاهرة الصعيد، والذي من المقرر انطلاق أولى رحلاته على خط القاهرة - الأقصر يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، مؤكدة وصول القطارين الثالث والربع من قطارات تالجو الفاخرة وجار تجهيزهما في ورش صيانة قطارات تالجو.

أسعار قطارات تالجو الإسباني

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار قطارات تالجو الإسباني، بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية:

أسعار قطارات تالجو الإسباني الدرجة الأولى

* القاهرة - أسيوط: 350 جنيه.

* القاهرة - سوهاج: 500 جنيه.

* القاهرة - قنا: 550 جنيه.

* القاهرة - الأقصر: 600 جنيه

أسعار قطارات تالجو الإسباني الدرجة الثانية

* القاهرة - أسيوط: 250 جنيه.

* القاهرة - سوهاج: 300 جنيه.

* القاهرة - قنا: 350 جنيه

* القاهرة - الأقصر: 400 جنيه

أكدت الهيئة، أن تشغيل قطارات التالجو، يأتي في إطار التحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى، وتشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر.