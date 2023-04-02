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لطفي لبيب يكشف لـ«أنا والقناع» سر رفضه دخول بناته عالم التمثيل

كتب:

شريف سليمان
10:07 م | الأحد 02 أبريل 2023
الفنان لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب، إنّ بناته لم يدخلن عالم الفن لأنهن لسن موهوبا، مضيفًا: «هيبقو بيصوروا على فلاشي، يعني فنانين عشان هم بناتي، وأنا مش بحب ده، كمان هم مش موهوبين، واحدة مهندسة مميزة وكلهم كويسين، ومش محتاجين يمثلوا».

وتابع لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «عندما طلبت مني ابنتي السماح لها بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية رفضت ذلك، لأنها ليست موهوبة، كانت ستضيع سنوات من عمرها، الممثل الموهوب يفرض نفسه في أي مكان.. لكن بنتي مفيش موهبة، وستتحول إلى شكل ثانوي في التمثيل».

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.

 

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