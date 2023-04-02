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مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023

كتب:

هبة أمين
12:01 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يترقب الجمهور، مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023، مساء اليوم، لمتابعة تداعيات الأحداث خلال الحلقة 11، والتفاصيل الجديدة بشأن الأزمات التي تتلاحق في حياة جميلة وأسرتها، التي بدأت مع وفاة والدها وتركه وصية وعقود موثقة بشأن نقل كل ممتلكاته وأمواله باسمها فقط، وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها من الميراث.

مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023

تأتي مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023، في الساعة 6:15 مساءً بعد أذان المغرب، والإعادة على نفس القناة في الساعة 8.30 صباحًا، كما يُعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة 

شهدت أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، أزمات كثيرة تلاحق جميلة، منذ لحظات معرفة كتابة والدها قبل وفاته، كل ممتلكاته وأمواله باسمها، وحرمان بقية أشقائها ووالدتها من الميراث، وتكتشف خلال رحلتها في البحث عن سبب ذلك، خيانة والدتها، ولعب شقيقها للقمار، وتحرير شقيقتها توكيل عام لزوجها المحامي الذي نقل ملكية الشقق والشاليه وسيارتها باسمه.

الأزمات تلاحق جميلة

كما يتجه هشام وزوجته شيري ونيرمين طليقة زياد، لإفساد علاقة جميلة وزياد، حتى يقع الانفصال بينهما، ويتقرب هشام من جميلة بهدف زواجها بعد الطلاق، للاستيلاء على ميراثها.

 

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بقلم هبة أمين