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موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

كتب:

هبة أمين
09:01 ص | السبت 01 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل جميلة، لمتابعة الصراع الدائر بين ريهام حجاج، ووالدتها وشقيقها وشقيقتها بسبب أزمة الميراث، وحصولها على كل ممتلكات والدها الذي وثقها باسمها قبل وفاته، فضلًا عن محاولات بعض أصدقاءها والمقربين منها، إفساد علاقتها بزوجها وتطليقهما للاستيلاء على أموالها لصالحهم، ومن بينهم صديق زوجها.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل جميلة

يأتي موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، في الساعة 6.15 مساءً عقب أذان المغرب على قناة cbc، وفي الساعة 11.15 مساءً على قناة on tv، وفي الساعة 1.15 صباحًا، إلى جانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل جميلة 

مسلسل جميلة من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، عبير صبري، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نبيل عيسى، أحمد الشامي، مروة الأزلي، سامح الصريطي، عبير منير، لطيفة فهمي.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تواجه جميلة عدد من الأزمات التي فجرتها الوصية التي تم الكشف عنها بعد وفاته، والتي بموجبها تم نقل كل ممتلكاته وأمواله باسم جميلة فقط، وحرمان بقية أبنائه وزوجته من الميراث، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والصدمة للجميع.

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بقلم هبة أمين