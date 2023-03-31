موعد عرض مسلسل جميلة على قناة ON اليوم.. البحث عن حل أزمة فيديو شهيرة

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON اليوم، بالتزامن مع عرض الحلقة 9 التي تشهد تطورات أزمة شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، على خلفية تسريب مقطع فيديو يجمعها وعشيقها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، عن طريق زوجته داليا التي قررت الانتقام منهما بعد تطليقها.

موعد عرض مسلسل جميلة على قناة ON اليوم

يأتي موعد عرض مسلسل جميلة على قناة ON اليوم في الساعة 11.15 مساءً، ويعرض على قناة CBC في الساعة 6.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، عبير صبري، سامح الصريطي، هشام إسماعيل، سامية عاطف، أحمد الشامي، عبير منير، مروة الأزلي، نبيل عيسى، لطيفة فهمي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

شهدت الحلقة 8 من مسلسل جميلة، تفجير أزمة جديدة بشأن تسريب فيديو لوالدة جميلة مع حبيبها، الأمر الذي سبب لها صدمة كبيرة، خوفًا على عملها في النيابة الإدارية وسمعة عائلتها.