بدء تنفيذ إجراءات ترشيد الكهرباء بالمصالح والمنشآت الحكومية في الجيزة

بدأت محافظة الجيزة، تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة حفاظًا على الطاقة.

بدء تنفيذ إجراءات ترشيد الكهرباء

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، موجهًا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية .

وأكد «راشد» بدء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعلي لترشيد الطاقة في ديوان عام المحافظة، وجميع وحدات الجهاز الإداري والمباني الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب، والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة.

ترشيد استهلاك الكهرباء طوال ساعات العمل الرسمية

وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية، لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارئ.