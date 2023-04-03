النشرة الدولية: فوز معارضة فنلندا في البرلمان.. واندلاع حرائق بكوريا الجنوبية

شهدت عدد من الدول خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين سياسية واقتصادية أمنية، من أهمها فوز المعارضة في انتخابات فنلندا البرلمانية، فيما شهدت كوريا الجنوبية، حرائق غابات هائلة بعدة مناطق بالبلاد.

وفي فنلندا، فاز حزب «الائتلاف الوطني» الفنلندي المعارض، بزعامة بيتيري أوربو، أمس الأحد، فوزه في الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، بنسبة 20.8%، فيما حصل «الاشتراكي الديمقراطي» الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء سانا مارين، على 19.9%.

رئيسة وزراء فنلندا: الديمقراطية قالت كلمتها

وتنافس في الانتخابات البرلمانية الفنلندية، 2424 مرشحًا لـ200 مقعد في برلمان البلاد، فيما شارك في التصويت المبكر مليون و731 ألف و441 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أقرت مارين بالهزيمة، وأوضحت رئيسة الوزراء، أن الديمقراطية قالت كلمتها.

وفي كوريا الجنوبية، بذلت السلطات، اليوم الاثنين، جهودا أخيرة لاحتواء حريق هائل مشتعل لأكثر من 20 ساعة على جبل «إنوانج» بالقرب من المكتب الرئاسي السابق في وسط العاصمة «سول».

كما سعت سلطات الغابات بكوريا الجنوبية لإخماد حرائق في بلدة «هونج سيونج» على بعد 114 كيلومترا جنوب «سول»، ومدينة دايجون وسط البلاد، دمر الأول حوالي 935 هكتارا «1 هكتار= 2.381 فدّانا»، والثاني دمر 369 هكتارا.

كوريا الجنوبية تخطط لحشد 17 طائرة لإخماد الحرائق

وأجلت السلطات في كوريا الجنوبية، جراء الحريق الأول 236 شخصا إلى 8 أماكن ودمر الحريق 62 مبنى بما في ذلك 30 منزلا، كما أجلت 873 شخصا، على خلفية الحريق الثاني الذي أسفر عن تدمير اثنين من المبانى.

وخططت السلطات في كوريا الجنوبية، لحشد 17 طائرة مروحية لإخماد الحرائق.

كما اندلعت حرائق في مدينة «بو ريونج» ما أسفر عن تدمير 12 مبنى وإجلاء 14 شخصا، كما أسفر حريق اندلع في مدينة «دانج جين» إلى تدمير 68 هكتارا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي العراق، شهدت محافظة «الأنبار» غرب البلاد،حادث انهيار مول قيد الإنشاء في المحافظة، دون البلاغ عن وقوع وفيات.

وكانت مديرية «الدفاع المدني»، أعلنت أمس الأحد، إنقاذ 8 عمال من ركام سقف منهار لمول قيد الانشاء «مسواگ» قرب «ملعب الشعب» في العاصمة «بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العرافقية.

للمرة الأولى منذ 6 أشهر.. مناورة بحرية ثلاثية جنوب «جزيرة جيجو»

وقالت وزارة الدفاع في «سول»، إن كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة واليابان ستبدأ اليوم الاثنين، مناورة بحرية ثلاثية، تقام للمرة الأولى منذ 6 أشهر، بمشاركة حاملة طائرات النووية الأمريكية «يو إس إس نيميتز» في المياه جنوب «جزيرة جيجو» لتحسين قدرة الحلفاء على مواجهة تهديدات غواصات «بيونج يانج».

وفي اليابان، تعمل «طوكيو» على مشروع لتطوير غواصات مسيرة كبيرة متعددة الاستخدامات، وفقا لما ذكره موقع «نافل نيوز».

واقتصاديا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها عدد من دول «أوبك بلس»، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو، بنسبة 7.13% إلى 85.59 دولارًا للبرميل.

ارتفاع خام غرب تكساس بنسبة 7.12%

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو، بنسبة 7.12% إلى 81.09 دولارًا للبرميل.

وكانت عدة دول أعلنت في وقت سابق، تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام.

من جهته قال ممثل مجلس «الأمن القومي» في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن إدارة جو بايدن، تنوي التفاعل مع المنتجين والمستهلكين للطاقة من أجل التأثير على السوق، مشيرا إلى انخفاض أسعار البنزين انخفضت بشكل كبير خلال 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، وصف الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، ساخرا من صحيفة «نيويورك تايمز»، بأنها غير مقروءة بعد فقدان الأخيرة شارة التحقق الزرقاء الخاصة بها على موقع التدوينات القصيرة، وقال في تغريدة إن الصحيفة منافقة بشكل لا يصدق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.