أسعار الخضراوات والفاكهة الیوم 3-4-2023 في الأسواق.. تشهد استقرارا

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة الیوم 3-4-2023 في الأسواق، وتروحت أسعار البطاطس بين 4 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وتروحت أسعار البصل بين 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا، واستقر سعر البرتقال «أبو سرة» عند 7 جنيهات، في سوق العبور للجملة في مدينة العبور.

أسعار الخضراوات الیوم

وواصلت أسعار الخضراوات استقرارها، وفقًا لما قاله حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، مشيرًا لـ«الوطن»، إلى أنّ الأسعار في السوق المحلية مستقرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث انتظمت سلاسل التوريد الخضراوات والفاكهة إلى أسواق الجملة أبرزها سوق العبور وسوق أكتوبر للجملة.

وسجلت أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة ما بين 4 جنيهات حتى 6 جنيهات، بيما تراوحت أسعار البطاطس بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، أمّا البصل سجل بين 9 جنيهات وحتى 15 جنيهًا، ووصل سعر الباذنجان البلدي ما بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، ووصل سعر الفاصوليا ما بين 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

بلغ سعر البرتقال ابو سرة فى سوق العبور اليوم حوالى 8 جنيه، فيما سجل سعر البرتقال الصيفي ما بين 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، فيما وصلت اسعار اليوسفي ما بين 6 جنيهات إلى 12 جنيه، والليمون البلدى حوالى 4 جنيهات والعنب الاسود المستورد ما بين 30 جنيه الى 40 جنيه، والتفاح الجلودن ما بينت 18 الى 30 جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وسجلت أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة بين 4 جنيهات وحتى 6 جنيهات، وأسعار البطاطس ما بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، ووصل البصل إلى 9 جنيهات حتى 15 جنيهًا، وسعر الباذنجان البلدي تراوح بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفاصوليا تتراوح بين 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.