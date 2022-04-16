أماكن التنزه والخروجات خلال عيد الفطر بدمياط.. تبدأ من جنيه واحد

يختلف أهالي دمياط في احتفالهم بعيد الفطرعن باقي المحافظات، حيث أن العيد له وضع خاص لدى أبناء المحافظة، نظراً للطبيعة المهنية التي جعلت من إجازات الأعياد أمراً مقدس بالنسبة للدمايطة، وهو ما يدعو زائري دمياط في الأيام التي تلي العيد مباشرةً، إلى التعجب والاستغراب، مما يشهده في تلك المدينة، حيث الهدوء التام، فلا صوت يعلو فوق صوت الراحة والمتعة والاستجمام على شواطئ البحر والنيل، بعد عام كامل من العمل وضجيج الماكينات والمعدات الكهربائية.

إجازة العيد أسبوعين كاملين في دمياط

وقد جرت العادة منذ سنوات على أن تكون إجازة العيد أسبوعين كاملين بمناسبة عيد الفطر، وتسمى تلك الإجازة «المباركة»، أي أن الدمايطة يحصلون على راحة لمدة أسبوعين كاملين، للاستعداد للعودة إلى العمل مرة أخرى، في باقي أيام العام.

وتأتى أجازة عيد الفطر بدمياط مختلفة هذا العام، فيسبقها عيد شم النسيم، الذي ياتى قبيل العيد بأيام قليلة، مما يجعله فرصه للتنزه والخروج لتناول الفسيخ في الحدائق والمتنزهات، وهناك حدائق عامة يكون دخولها مجاناً، وحدائق أخرى يمكن دخولها بجنيهين، وتحديداً الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، كما تجري أعمال التجهيز لافتتاح حديقة «بنت الشاطئ» على كورنيش النيل بمدينة دمياط، وسعر دخولها جنيه واحد، بعد تطويرها، حيث كانت فى السابق مجاناً، بينما سعر التنزه بالمراكب النيلية يبلغ 5 جنيهات.

أماكن الخروج برأس البر

وتشهد شواطئ مدينة رأس البر بمحافظة دمياط خلال هذه الفترة من العام، إقبالا ملحوظاً من المصطافين، الذين يفضلون الهرب من الموجة الحارة في محافظاتهم، والتوجه لقضاء إجازة الصيف في المصيف الشهير، حيث يُعتبر فصل الصيف هو موسم ازدهار رأس البر، سواء من ناحية الإقبال أو الإشغالات، التي وصلت في بعض المناطق إلى 100%، وهو ما ساعد على انتعاش حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

ويُعد مصيف رأس البر في محافظة دمياط من أقدم وأشهر المصايف المصرية، التي دائمًا ما يقضي بها عدد كبير من المصريين إجازة الصيف، نظراً لامتداده على ساحل البحر المتوسط، بطول 4 كيلومترات، تنتشر عليه عدد كبير من الكافتيريات، يصل إلى 14 كافتيريا بطول الشاطئ.

ارتفاع أسعار الإقامة في مصيف رأس البر

كما تشتهر مدينة رأس البر بمنطقة «اللسان»، ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط، وشارع النيل، وعلى الرغم من السمعة التي تطلق على المدينة بأنها مصيف شعبي، إلا أنها شهدت في السنوات العشر الماضية، تنمية سياحية وعقارية جعلتها فى مقدمة المصايف المصرية، وأصبح هناك تخوف من الأسعار المرتفعة بها، وبات الكثير من المواطنين يترددون كثيراً قبل الإقبال على قضاء إجازة الصيف بها، نظراً لغلاء أسعار الإقامة بفنادقها وعششها وفيلاتها.

ويرغب معظم المترددين على رأس البر في الخلوة خلال قضاء الصيف، ويفضلون الإقامة بإحدى العشش والفيلات التي تتسع لأسرة واحدة، وتتراوح أسعار العشش بمدينة رأس البر بين 300 حتى 3 آلاف جنيه في اليوم الواحد، ويتفاوت سعرها من حيث قربها من شاطئ البحر، حيث يبلغ سعر المبيت في عشة صف أول على البحر، 1500 جنيه، خاصةً فى شهور يونيو ويوليو وأغسطس، ويقل سعرها كلما ابتعدت عن البحر، ولكنها تظل فوق مبلغ 1000 جنيه يومياً، بينما هناك فيلات وشقق وعشش متوسطة، تتراوح أسعارها بين 300 و600 جنيه في اليوم الواحد.

وعن الفنادق ذات الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة في مدينة رأس البر، فتتراوح أسعار الغرفة بها بين 750 حتى 1100 جنيه لليلة الواحدة، مع تقديم الثلاث وجبات أو وجبتين، حيث تضم المدينة نحو 13 فندقاً سياحياً.

وجاءت الطفرة الكبرى بالمدينة متمثلة في فندق «شتايجنبرجر»، في منطقة اللسان، حيث تطل كل الغرف على نهر النيل أو البحر المتوسط من كل الجهات، ويبدأ سعر الغرفة لليلة الواحدة من 2500 جنيه للغرفة الفردية، و3500 جنيه للغرفة المزدوجة.

أماكن الخروج بدمياط الجديدة

وتتميز مدينة دمياط الجديدة بتعدد المتنزهات بها، سواء على شاطئ البحر، أو الحديقة المركزية، وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن المدينة استعدت جيداً لاستقبال روادها في إجازة عيد الفطر ويوم شم النسيم، خاصةً زوار الحديقة العامة، التي تقع في مقدمة المدينة، على مساحة 55 فداناً، معظمها مسطحات خضراء.

وأشار رئيس مدينة دمياط الجديدة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى أنه يوجد بالحديقة المركزية عدة منافذ لخدمة الرواد، ودورات للمياه، وألعاب ترفيهية مجانية، ومنطقة للملاهي الكهربائية على مساحة 11 ألف متر مربع، بالإضافة إلى عدد من البرجولات والمقاعد للجلوس عليها في أرجاء الحديقة، التي تستقبل الزوار من سكان مدينة دمياط الجديدة ومن خارجها.

وكشف «منيع» أن شاطئ البحر بمدينة دمياط الجديدة يشهد إقبالاً كبيراً فى عيد الفطر وشم النسيم، موضحاً أن الشاطئ، الذي يمتد بطول 10.5 كيلومتر، توجد عليه العديد من الكافتيريات، التي تخدم رواد الشاطئ، مضيفاً أنه تم الانتهاء من صيانة دورات المياه، وتجهيز الشاطئ لاستقبال رواد المدينة.

وتعج مدينة دمياط الجديدة بالعديد من أماكن الخروج، من مطاعم وأندية، سواء بالمنطقة الشاطئية، أو في شارع «الكفراوي»، والمنطقة المركزية، كما يوجد بها عدد من الفنادق ذات الأربع نجوم، وتصل سعر الغرفة لليلة الواحدة بها، إلى نحو 900 جنيه.