مسلسل عملة نادرة الحلقة 12.. عبدالجبار يهدد نادرة بالقتل بعد كشف قاتل زوجها

تضمنت الحلقة 11 أحداث متطورة وشيقة، عندما اكتشفت نادرة نيللي كريم، قاتل زوجها الحقيقي، حيث وقامت بمصارحتهم بأن مسعود هو قاتل «بلال» الحقيقي، وثارت عليها كل أفراد الأسرة، ولتثيت لهم صحة حديثها أخرجت لهم تقرير الطبيب الشرعي، وأعترض عليها عبد الجبار أن التقرير هذا ليس كافيًا للحقيقة، وبعدها هدد عبد الجبار نادرة بالقتل في حالة علم أحد بالتقرير الطب الشرعي.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة

ويأتي موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام 1 ونصف مساءً على قناة cbc.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يُذكر أنَّ مسلسل عملة نادرة، هو من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، ومريم الخشت، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.