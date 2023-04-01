رمضان عبدالمعز لقناة الناس: عفوك عن الآخرين فيه اقتداء بالرسول

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن عفو الإنسان عن الآخرين فيه اقتداء بسنة النبى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال حديثه فى برنامج «لعلهم يفقهون» المعروض عبر قناة الناس، أن العفو من أخلاق المؤمن التى يجب أن يتحلى بها، وينبغى أن تظهر خلال شهر رمضان بشكل أكثر.

وأكد أننا يجب أن نعفو عن الآخرين إكرامًا لله، ومحبةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذى كان إمام العافين عن الناس.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.