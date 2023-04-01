رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رمضان عبدالمعز لقناة الناس: عفوك عن الآخرين فيه اقتداء بالرسول

كتب:

محمد عزالدين
09:42 م | السبت 01 أبريل 2023
الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن عفو الإنسان عن الآخرين فيه اقتداء بسنة النبى صلى الله عليه وسلم. 

وأضاف خلال حديثه فى برنامج «لعلهم يفقهون» المعروض عبر قناة الناس، أن العفو من أخلاق المؤمن التى يجب أن يتحلى بها، وينبغى أن تظهر خلال شهر رمضان بشكل أكثر. 

وأكد أننا يجب أن نعفو عن الآخرين إكرامًا لله، ومحبةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذى كان إمام العافين عن الناس.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

رمضان عبدالمعز: الرسول صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج

الشيخ رمضان عبدالمعز: الإيمان بالله أول أسباب نصر العاشر من رمضان

رمضان عبدالمعز: رمضان شهر الانتصارات والاحتفال بها من نعم الله

رمضان عبدالمعز: الله يحب العفو.. والشديد الذي يسامح

الداعية رمضان عبدالمعز يوضح ما هو «المتاع الحسن»: يتحقق بالاستغفار

الداعية رمضان عبدالمعز: المنافقون يحاولون زرع الإحباط في نفوس المؤمنين
بقلم محمد عزالدين