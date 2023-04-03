أسماء الفائزين في مسابقة شركة مياه الإسكندرية لليوم الـ11

أعلنت شركة مياه الإسكندية أسماء 3 فائزين بالمسابقة الرمضانية من إجمالي 800 مرشحًا أرسلو الإجابات في اليوم الحادى عشر من رمضان.

الفائزون بالمسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الحادي عشر

ونشرت الشركة أسماء الفائزين عبر موقعها الإلكتروني، وهي كالتالي:

- الفائز الأول: سليم أنور أسامة أنور

- الفائز الثاني: يوسف أحمد إسماعيل زغلول

- الفائز الثالث: سهاد دومة محمد عبده

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيسبوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية «الجوائز يوميا»، كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيهًا.

- الجائزة الثانية 150 جنيهًا.

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.

قالت الشركة عبر المنشور انه سيتمّ تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر بمنح 500 جنيه لكل متسابق منهم.