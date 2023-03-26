أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية، والتي أطلقتها الشركة من خلال بوابتها الإلكترونية، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسيتم الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز بشكل أسبوعي خلال شهر رمضان.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية خلال اليوم الثاني من رمضان 1444 هجرية 2023 ميلادية، كالتالي:

- الفائز الأول: السيد إبراهيم محمد مصري

- الفائز الثاني: أحمد مصطفى علي حسانين

الفائز الثالث: ميرنا حسني عبد الحميد.

المسابقة للمرة الرابعة على التوالي

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشورها على «فيسبوك»، إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ المسابقة الثقافية الرمضانية للمرة الرابعة على التوالي من خلال البوابة الإلكترونية للشركة.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا (اختيار من متعدد).

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحا للفوز يوميا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيسبوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيمة جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية «الجوائز يوميا»، كالتالي:

- الجائزة الأولى 250 جنيها

- الجائزة الثانية 150 جنيها

- الجائزة الثالثة 100 جنيه.

وسيتم تكريم أفضل 10 مشاركين يحققون أعلى درجات خلال الشهر بـ500 جنيه لكل متسابق منهم.