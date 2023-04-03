البنك الأهلي: 48 مليار جنيه حصيلة شهادتي الـ19% و22% في اليوم الأول

كشف البنك الأهلي المصري، حصيلة اليوم الأول من طرح شهادتي الـ19% و22%، معلنا أنها جمعت 48 مليار جنيه.

إقبال على شهادات البنك الأهلي المصري

أضاف البنك الأهلي المصري في بيان، أن فروع البنك شهدت إقبالاً من العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19% ثابتة وذات العائد المتدرج 22%؜ السنة الأولى و18% السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لاطلاق الشهادتين.

شهادتان لمدة 3 سنوات بعائد شهري

كان البنك الأهلي المصري، أعلن أمس الأحد، طرح شهادتين بعائد مرتفع ودورية صرف شهرية، بعائد 19% ثابت و22% متناقصة لمدة 3 سنوات.