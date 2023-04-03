البنك الأهلي: 48 مليار جنيه حصيلة شهادتي الـ19% و22% في اليوم الأول
كتب:
محمد الدعدع
09:36 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
البنك الأهلي المصري
كشف البنك الأهلي المصري، حصيلة اليوم الأول من طرح شهادتي الـ19% و22%، معلنا أنها جمعت 48 مليار جنيه.
إقبال على شهادات البنك الأهلي المصري
أضاف البنك الأهلي المصري في بيان، أن فروع البنك شهدت إقبالاً من العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19% ثابتة وذات العائد المتدرج 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لاطلاق الشهادتين.
شهادتان لمدة 3 سنوات بعائد شهري
كان البنك الأهلي المصري، أعلن أمس الأحد، طرح شهادتين بعائد مرتفع ودورية صرف شهرية، بعائد 19% ثابت و22% متناقصة لمدة 3 سنوات.