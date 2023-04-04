مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

يرغب الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة في معرفة مواعيد عرض المسلسل خاصة بعدما اشتدت أحداث الحلقة 12، إذ نوقشت قضية زواج القاصرات ومحاولة روبي لوقفه بالقرية بعد حادث محاولة انتحار الفتاة بها لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.