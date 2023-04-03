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موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

كتب:

مريم جاد
03:19 م | الإثنين 03 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

بعد عرض الحلقة 11 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وتفاعل الجمهور معها خاصة بعد مناقشة قضايا مهمة وآخرها قضية التعليم، طالب الجمهور بمعرفة مواعید إعادة عرض المسلسل في رمضان 2023 والقنوات الناقلة. 

إعادة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

تأتي مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

القناة الناقلة لـ حضرة العمدة

القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة هي شبكة تليفزيون الحياة عقب صلاة التراويح التي تنقلها القناة نفسها يوميا في شهر رمضان، من خلال التردد الخاص بها، وهو

12206 الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

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