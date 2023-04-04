تشهد أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين والسيارات المبردة المتنقلة في الميادين الكبرى والأحياء المختلفة، حالة استقرار كبيرة في أسعار اللحوم وأنواعها ومشتقاتها، وهي ثابتة في جميع المنافذ، عكس أسعار اللحوم في محلات الجزارة التي تختلف بين محل وآخر.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

جاءت أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، والتي تضم أنواعا مختلفة من اللحوم، كما يلي.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البلدي من 180 حتى 200 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو.

- الكندوز بين 240 و290 جنيها.

- اللحم الجملي بين 210 و230 جنيها.

- اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه.

- اللحم المفروم بين 250 و280 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه.

أسعار اللحوم الطازجة في معارض أهلا رمضان

- كيلو كبدة طازجة 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج 170 جنيها للكيلو.