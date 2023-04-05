«حواديت وحكم».. فيديو من «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج حول «التنمر»

تحرص الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، منذ إطلاقها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على نشر العديد من مقاطع الفيديو، التي لا تتخطى مدتها دقيقتين، لكنها تحمل خلالها رسالة قوية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، تستهدف من خلالها، حفاظهم على اللغة والهوية العربية، وربطهم بوطنهم الأم.

رسالة قوية لأبناء الجيلين الثاني والثالث

تزامنا مع ذلك، نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مقطع فيديو جديد، تتحدث من خلاله عن إمكانية تحويل التنمر لشىء إيجابي يدفعك للأمام، كالتالي: «دي كانت قصة الخياط الطموح اللى ما استسلمش للتنمر، واستغل الفرصة لفكرة نشاط جديد يكسب منه فلوس كتير، إحكوا لأولادكم القصة دي، وقولولنا هما إتعلموا منها ايه».

ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم

يتناول مقطع الفيديو، قصة أحد تجار الأقمشة بمدينة ساحلية، التي يصنع منها أشرعة مراكب الصيادين، لكن في يوم من الأيام، سبقه تاجر أقمشة آخر، وأخذ مكانه، وهو ما جعل الصيادين يتنمروا عليه، ومن ثم حضرت إلى ذهنه فكرة القيام بتصنيع بناطيل الصيادين.

وجدير بالذكر، أن مبادرة «اتكلم عربي» تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية.