رابط حجز وحدات الحصة العينية بالقاطمية جاردن.. سداد 70% على أقساط

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز لـ496 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز»، في العاشرة صباح غدٍ الأربعاء، وهي الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدينة القاهرة الجديدة، لمن سجّلوا إلكترونيًا وسددوا جدية الحجز بالمشروع.

الإسكان: بدء حجز وحدات الحصة العينية

كانت وزارة الإسكان طرحت 22 ألفًا و332 شقة في مشروعات متنوعة «جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز»، في المدن الجديدة، لتلبية احتياجات المواطنين، وتم التسجيل إلكترونيًا لحجز تلك الوحدات، وتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، فى المواعيد المحددة، طبقا للإعلان الأخير.

تفاصيل حجز وحدات الحصة العينية بالتجمع الخامس

وشمل الطرح الأخير بحصة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 497 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز» تمثل الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كيفية الحجز إلكترونياً لوحدات الحصة العينية لوزارة الإسكان:

ويقوم الحاجز بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بكلمة المرور ورقمه القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب في التقدم» ثم يختار أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، حسب رغبته المواطن.

سداد 70% على أقساط ربع سنوية

ويستكمل سداد 20% إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% على أقساط ربع سنوية، لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، إضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل.

ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.