القائمة الكاملة لبنوك الشهادات مرتفعة العائد بعد انضمام QNB

شهدت الأيام الماضية، طرح عدد من البنوك الحكومية والخاصة شهادات ادخار جديدة ذات عائد مرتفع يصل إلى 22%، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة 2%، وبالتزامن مع بدء استحقاق شهادة الـ18% التي جمعت 750 مليار جنيه مع طرحها قبل عام.

شهادات جديدة من 4 بنوك

وبلغ عدد البنوك التي طرحت شهادات ادخار جديدة حتى اليوم، 5، وذلك بعد انضمام بنك QNB الأهلي، والبنك الزراعي المصري اليوم، لتكون القائمة الكاملة مكونة من «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلي، البنك الزراعي المصري».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، القائمة الكاملة للبنوك التي أعلنت طرح شهادات ادخار جديدة ذات عائد مرتفع:

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وجاء بنكا الأهلي ومصر في صدارة البنوك التي أعلنت طرح شهادات ادخار بعد قرار البنك المركزي.

وطرح البنكان أعلى شهادات ادخار بالبنوك؛ شهادتين 19% و22% بعائد شهري لكل منهما؛ الأولى ثابتة مدة 3 سنوات، والثانية متناقصة، 22% في السنة الأولى و18% في الثانية، و16% في الثالثة.

وبلغت حصيلة شهادات ادخار بنكي الأهلي المصري ومصر، ذات الفائدة المرتفعة 19% و22% نحو 67 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها.

البنك التجاري الدولي - CIB مصر

وطرح أيضًا البنك التجاري الدولي CIB مصر، شهادة ادخارية بعائد 22% ثابت لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 3 ملايين جنيه.

بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي اليوم، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، طرح شهادة جديدة بعائد ثابت يصل 19.25% لمدة 3 سنوات، بعد 72 ساعة من طرح بنكي الأهلي المصري ومصر شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص.

البنك الزراعي المصري

طرح البنك الزراعي المصري، شهادة ادخار ثلاثية جديدة بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا، و19% سنويًا ويصرف شهريا.