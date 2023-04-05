فعاليات فنية وورش للأطفال في اليوم الثالث لمعرض فيصل للكتاب

شهد اليوم الثالث لمعرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة، إقبال كبير من الجمهور، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمنطقة الطالبية بحي فيصل، إذ قدم لزواره، مجموعة من الفعاليات الفنية، وأنشطة متنوعة للطفل، من بينها ورش رسم وتلوين، وورش حكي، وتشكيل بالورق، وأشغال يدوية، وتعليم فنون الطفل، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي لثقافة الطفل، ووزارة الأوقاف.

وقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، فقرة للسيرك القومي، أبهرت زوار المعرض.

معرض فيصل للكتاب

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء الأحد الماضي، افتتحا فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل، خلال الفترة من 2 وحتى 12 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 30 دار نشر وعدد من قطاعات الوزارة.

تخفيضات تصل إلى 45% في معرض فيصل

ويُقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من إصدارات الكتب، وذلك ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي انطلقت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عدد من الإصدارات التي تتراوح أسعارها ما بين 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، والتي تستهدف قطاع عريض من الجمهور المصري باقتناء الكتب بتكلفة منخفضة.