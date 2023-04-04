تقرير: تراجع أسعار الذهب اليوم عالميا.. والأوقية تسجل 1982 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تداولات اليوم، بعد أن ارتفعت يوم أمس وسجلت أعلى مستوى في أسبوع، مع تزايد التوقعات بإمكانية حدوث المزيد من الاضطرابات الاقتصادية هذا العام وسط تباطؤ القطاع الصناعي في الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الوقود، بحسب تقرير فني لمؤسسة جولد بيليون.

تراجع أسعار الذهب الفورية

انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة تقرير جولد بيليون الفني عند المستوى 1982.90 دولار للأونصة، بعد أن ارتفعت الأسعار يوم أمس وسجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1990.40 دولار للأونصة لتقترب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب أعلى من الشهر الماضي

أسعار الذهب تتداول اليوم أعلى بنسبة 6% من نفس التوقيت من الشهر الماضي، الأمر الذي يدل على قدرة الذهب على الحفاظ على مكاسبه التي سجلها الشهر الماضي، ورغم من قرار منظمة «أوبك +» يوم أمس بخفض الإنتاج وتوقعات رفع التضخم، إلا أنّ الذهب ظل متماسك بشكل كبير.

يوم أمس صدرت بيانات عن مؤشر معهد التزويد الصناعي عن شهر مارس والذي يقيس أداء القطاع الصناعي الأمريكي، وأظهر المؤشر أدنى مستوى منذ مايو 2020 ليستمر الانكماش في القطاع لستة أشهر متتالية مع انخفاض الطلبات الجديدة، والذي من المتوقع أن ينخفض أكثر بسبب تشديد شروط الائتمان بعد الأزمة المصرفية الأخيرة.

الذهب الملاذ الآمن في الأسواق العالمية

وأظهرت بيانات التصنيع أيضا في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان، أنّ النشاط في أكبر اقتصادات العالم ظل في حالة انكماش حتى مارس، وعمل هذا على عودة الذهب إلى الانتعاش كونه الملاذ الآمن الأول في الأسواق العالمية، واستطاع أن يرتفع يوم أمس بنسبة 0.7%، رغم أخبار عن قيام منظمة «أوبك +» بتخفيض مفاجئ في حصص إنتاجها بواقع 1.1 مليون برميل في اليوم، ما يزيد التوقعات برفع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.