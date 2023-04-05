سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-4-2023.. عيار 21 يسجل 2200 جنيه

يشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-4-2023، استقرارا ملحوظا في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث شهدت أسعار الذهب أمس في مصر داخل محلات الصاغة تراجعا بنحو 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 5-4-2023 بسعر 2514 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

- ووصل جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-4-2023 عيار 21 الأكثر نقاءً داخل محلات الصاغة في مصر 2200 جنيه.

سعر الذهب في مصر

- وعن جرام الذهب عيار 14 يبلغ سعره اليوم في محلات الصاغة 1467 جنيها للشراء، كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة 1257جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية 17600 جنيها أما سعر الاونصة اليوم يسجل 78194 للشراء.

أسعار الذهب عالمياً بالدولار

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية استقراراً اليوم، حيث تسجل سعر أونصة الذهب 2021 دولارًا.

سبب تراجع أسعار الذهب أمس

وفي السياق ذاته، قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات الغرفة التجارية في القاهرة في تصريحات لـ«الوطن» إن الانخفاض الذي شهده أسعار الذهب أمس في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، جاءت نتيجة إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادتين للادخار بعائد مرتفع 19% و22%.

نصائح من شعبة الذهب

وأضاف «فرج»، أن من الأفضل للمواطنين عدم بيع الذهب، إلا إذا احتاج المواطن لذلك، لأن الذهب يعتبر ملاذ أمن للمواطنين.

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية في القاهرة، أن الذهب يعتبر أفضل اسثمار، لذلك إذا أراد المواطن الاستثمار به، لابد من شراء السبائك والجنيهات، والسبب قلة المصنعية الخاصة بهما، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا في أسعار الذهب، وقلة طلب المواطنين على الشراء.