أسعار سبائك الذهب في مصر بعد تراجع الجرام.. الأوقية بـ80242 جنيها

تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر، استقرارا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، كما شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا بنحو 5 جنيهات.

وجاءت أسعار سبائك الذهب على النحو التالي:

أسعار السبائك في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 في مصر 25823 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 بسعر 256780 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 تبلغ 128390 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 بسعر 51566 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 تبلغ 13920 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 بسعر 12921 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 بسعر 80242 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم 2514 جنيها.

سعر الذهب في مصر

بينما يبلغ سعر عيار 22 الأكثر نقاءً 2305 جنيهات في محلات الصاغة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقد سجل جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يسجل عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 1886 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً 1467 جنيها كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة 1257جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم يبلغ سعره 17600 جنيها.