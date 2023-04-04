سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بـ 2150 جنيه.. وتوقعات عالمية بالشراء الآن

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2150 جنيها دون مصنعية، في تعاملات هادئة على المعدن الأصفر، بعد ساعات من طرح أكبر 3 بنوك مصرية شهادات ادخار بفائدة 19% و22%.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في تعاملات الظهيرة اليوم 2457 جنيه، بدون مصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 1843 جنيه، بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) اليوم الثلاثاء 17200 جنيه، بدون مصنعية.

كانت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، توقعت في تصريحات سابقة أدلى بها عدد من الأعضاء لـ«الوطن» تراجع أسعار الذهب في مصر بعد طرح الشهادات الادخارية الجديدة من بنوك الأهلي، مصر، والتجاري الدولي.

أسعار الذهب اليوم عالمياً

واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالقرب من 1980 دولارًا للأوقية، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء بيانات التصنيع الأمريكية الأضعف من المتوقع وخفض الإنتاج المفاجئ من «أوبك +».

سعر الذهب عالمياً

انخفض سعر الذهب في وقت مبكر يوم أمس حيث أثار الإعلان المفاجئ من «أوبك +»، مخاوف من مزيد من الضغوط التضخمية والحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وانتعشت أسعار الذهب في وقت لاحق من الجلسة بعد أن أظهرت البيانات أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قد تقلص للشهر الخامس على التوالي في مارس وبأكبر قدر منذ مايو 2020.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مجموعة من بيانات التوظيف في الولايات المتحدة وهذا الأسبوع أيضًا، كقرارات سعر فائدة من البنوك المركزية في الهند وأستراليا ونيوزيلندا.

توقعات بمواصلة شراء البنوك المركزية للذهب

في سياق موازٍ، قال مجلس الذهب العالمي، إن البنوك المركزية ستستمر في بناء مقتنياتها الرسمية من الذهب، وأن المعدن الأصفر جذابًا للغاية مقارنة بالأصول الاحتياطية الأخرى.

الذهب أصل احتياطي مهم

وأضاف في تقرير فني لكبيرة محللي الأسواق بمجلس الذهب العالمي لويس ستريت، أن الذهب هو أصل احتياطي مهم، يُقدر أدائه في أوقات الأزمات، ومخزونه طويل الأجل للقيمة ويحد من مخاطر التخلف عن السداد.

ولفتت إلى مسح أجراه مجلس الذهب العالمي، يشير إلى أن محافظي البنوك المركزية يتوقعون مزيدًا من النمو في احتياطيات الذهب العالمية.

شراء الذهب الآن مستمر رغم التحديات

وأضافت: «هناك بالطبع مخاطر. انخفضت الاحتياطيات الإجمالية لبعض البنوك المركزية في السنوات القليلة الماضية، مما يعني أن لديها القليل لتخصيصه للذهب، ويمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في سعر الذهب إلى كبح بعض عمليات الشراء، فضلاً عن تشجيع المبيعات من البنوك الموجودة في البلدان المنتجة للذهب، ولكن، بشكل عام، نتوقع المزيد من عمليات الشراء، مع وجود بنوك الأسواق الناشئة في طليعة هذا الاتجاه حيث تستمر في تصحيح عدم التوازن في مخصصات الذهب مع نظيراتها في الأسواق المتقدمة.»