سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل أول خسارة اليوم.. شهادات الادخار السبب

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023 أول خسارة حقيقية بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح التعامل صباحا عند مستوى 2451 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً قبل أن يتراجع لـ2446 جنيها، وسط توقعات بمزيد من التراجع في سعر الذهب بعد طرح البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد.

شهادات الادخار في البنوك المصرية

وطرحت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي وقطر الأهلي الوطني، شهادات مرتفعة العائد بسعر يتراوح بين 19 و22%، الأمر الذي كبح جماح أسعار الذهب اليوم، بحسب متعاملين في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2446 جنيها من 2451 صباحا، بخسارة قدرها 5 جنيهات هي الأولى منذ الصباح.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا صوب 2140 جنيها من 2145 صباحا، بخسارة 5 جنيهات في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1834 جنيها من 1839 صباحا، وتراجع سعر عيار 14 لـ1427 جنيها، وسعر عيار 12 لـ1223 جنيها، دون حساب المصنعية.

خسر الجنيه الذهب اليوم 40 جنيها، متراجعا من 17160 جنيه صباحاً إلى 17120 جنيه عند كتابة هذا التقرير، في حين هبطت الأوقية بالعملة المحلية إلى 76062 جنيه.

توقعات سوق الذهب العالمية

وفي وقت سابق اليوم، توقع مجلس الذهب العالمي، مواصلة الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية، بهدف التحوط ضد تقلبات سعر الصرف للعملات المحلية، وفي ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أسعار الذهب في مصر مرشحة للتراجع

وفي تصريحات سابقة، قال أعضاء شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب في مصر مرشحة للهبوط الفترة المقبلة، بعد استقرار سعر الصرف وطرح شهادات مرتفعة العائد من جانب البنوك.