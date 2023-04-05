هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم لا؟.. الشعبة تجيب

شهدت أسعار الذهب الأيام الماضية تراجعًا واستقرارًا في سوق الصاغة، بعد إصدار عدد من البنوك المصرية شهادات جديدة، تراوح العائد عليها بين 19% و22% لمدة 3 سنوات، ما يجعل المواطنين يتساءلون: هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم لا؟، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وأجاب عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، على سؤال هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم لا؟، بأن الذهب بشكل عام هو الملاذ الآمن على المدى البعيد.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم لا؟

وأضاف المغربي، أن يمكن شراء الذهب عندما يكون الإنسان لديه فائض من المال ولا يحتاج إليه في هذه الفترة الحالية، لأن الذهب هو استثمار جيد على المدى البعيد، ونصح بعدم البيع إلا في حالة الضرورة ولا يوجد حل آخر.

الشهادات الجديدة في البنوك المصرية

وأوضح المغربي أن طرح الشهادات الجديدة في البنوك المصرية بعائد يتراوح بين الـ19 و22%، يؤثر على حركة سوق الذهب والأسعار، ومن المتوقع حدوث توازن بين العرض والطلب أي استقرار وكذلك تراجع.