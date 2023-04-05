كريم فهمي يوضح لـ أنا والقناع حقيقة تصريحه «الست ضعيفة»

نفى كريم فهمي تصريحات منسوبة له بأن «الست ضعيفة وتافهة وملهاش لازمة»، قائلا إنه قال هذه التصريحات في برنامج «قعدة رجالة»، وطبيعة هذا البرنامج هو الاستفزاز بهزار للضيف.

البرنامج معتمد على الارتجال

وأضاف كريم فهمي خلال لقاء ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، «اتفقت مع أحمد فهمي وباسل الخياط على نوعية البرنامج ومحاولة التغيير في الجزء الثاني، وبالتالي البرنامج كله كان معتمد على الارتجال ولا يوجد شيء مرتب نهائيا».

وتابع: «اتفقنا على سيناريو معين للارتجال فيه لاستفزاز الضيف، لكن هذا الكلام ليس تصريح مني، ولكن استفزاز للضيف، وهذه الكلمات مجتزأة داخل البرنامج، وهذا ليس رأيي، ولا يوجد شخص عاقل يقول هذا».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.