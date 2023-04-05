كريم فهمي عن خلافه مع هنيدي بسبب «عقلة الإصبع»: «ده مشروعي والمنتج دفع فلوس»

تحدث الفنان كريم فهمي، عن حقيقة الخلاف بينه والفنان محمد هنيدي بسبب فيلم عقلة الإصبع، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة «الحياة» ببرنامج «أنا والقناع».

وقال فهمي: «هذه الرواية أجنبية وتحولت إلى أفلام كثيرة»، لتسأله منى عبدالوهاب عما إذا كان من حق محمد هنيدي أن يغضب منه أم لا بسبب الفيلم، وبخاصة أن كريم فهمي سبقه إلى تصويره.

وواصل فهمي: «لا حق له، هذا الفيلم ليس حكرا عليّ أو الأستاذ، لم أتراجع عن الفيلم لأنني كنت قد اقتربت من تصويره، كتبت الفيلم منذ سنوات والمنتج دفع أموالا وبنى ديكورات .. ده مشروعي، وأتمنى إن أستاذ هنيدي يعمل الفيلم عشان هتبسط».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

يشار إلى أن فيلم «عقلة الإصبع»، مأخوذ عن رواية أجنبية، وكان من المقرر أن يقوم الفنان محمد هنيدي بتصوير الفيلم، إلا أن كريم فهمي سبقه إلى تصوير فيلم عن الرواية وجرى عرضه في السينمات، وهو الأمر الذي أغضب محمد هنيدي منه.