كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى في المنزل؟.. دار الإفتاء تجيب

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى في المنزل؟ من الأسئلة التي يطرحها عدد من المسلمين المتعلقة بأحكام صلاة التراويح ومنها أيضا ما حكم من لا يصلي التراويح في رمضان؟ وهو ما يستعرضه التقرير التالي وفقا لما ورد عن دار الإفتاء المصرية.

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى في المنزل؟

وبخصوص موضوع كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى في المنزل؟ قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء إن صلاة التراويح سُنَّةٌ نبويَّةٌ في أصلها، وعُمَريَّةٌ في كيفيتها وعدد ركعاتها (الثلاث والعشرين بالوتر)، وهو ما عليه جماهير العلماء وعامَّة الفقهاء، والاقتصار فيها على ثماني ركَعَات والإيتار بعدها بثلاثٍ- كما عليه الغالب من عادة الناس- مجزئٌ وموافقٌ لأصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ويثاب المصلى على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.

ما حكم من لا يصلي التراويح في رمضان؟

واتصالا بموضوع كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى في المنزل؟ فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: «ما حكم من لا يصلي التراويح في رمضان عمد أو عن غير عمد؟ وهل عليه وزر؟».

ورد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، في فتوى حملت رقم 6296، على سؤال ما حكم من لا يصلي التراويح في رمضان؟ قائلًا إن صلاة التراويح سنةٌ وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه خاصة أنه قد شغله عنها العمل.

صلاة التراويح

وأضاف «جمعة» في فتواه، أن تارك صلاة التراويح لو استطاع أن يصليَ أي عددٍ من الركعات في أيّ جزء من الليل منفردًا أو جماعة فقد أصاب السنة، ويُرْجَى له أن يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، رواه الإمام البخاري في صحيحه.

حكم من لا يصلي التراويح في رمضان

وأوضح أنه يمكنه أيضا إن لم يُصلِّ بالليل، أن يقضيَ صلاة التراويح نهارًا بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وإلى قبل صلاة الظهر لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وردُه من الليل قضاه في هذه المدة من نهار اليوم التالي.

ولعل أيام شهر رمضان الكريم تشهد الكثير من أسئلة الصائمين، ومنها ما حكم من لا يصلي التراويح في رمضان، تكون أكثر شيوعا في هذه الأيام.