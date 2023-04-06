ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ جرى ضبطهم خلال حملة أمنية.

حملة أمنية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية

وكانت مديرية أمن القليوبية قد شنت حملة أمنية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية لتجار المخدرات في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القلويبية، أسفرت عن ضبط 4 تجار مخدرات وبحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة وسلاح نارب وأبيض، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط المتهمين بحيازة وتجارة المخدرات

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد قيام حملة أمنية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، واستهدفت عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من مركز شرطة القناطر الخيرية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبط كلا من شخصين خلال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين تزن 2 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و2هاتف محمول وسلاح أبيض وميزان حساس و مبلغ مالي.

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية لمخدري الحشيش والهيروين و30 قرص مخدر لعقار ترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ260 الف جنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق

وعن العقوبة المتوقعة، أوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة تصل إلى السجن السجن المشدد والمؤبد وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون بخلاف الغرامة».