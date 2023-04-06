مسلسل جميلة الحلقة 14.. شيري تعلن قلقها من تصرفات هشام

شهد مسلسل جميلة الحلقة 14 بطولة ريهام حجاج، تحذير شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، لزوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، من خيانتها بأي شكل من الأشكال، ولفتت انتباهه إلى أنها تشعر بالشك بسبب بعض تصرفاته، إلا أنه حاول طمأنتها بأنه يحبها ولا يرى غيرها، ويعمل على تنفيذ خطتها للوقيعة بين جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 14

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 14، حذرت شيري زوجها هشام من مسألة غيابه المتكرر عن المنزل، وأن الأمر قد يكون به خدعة لها، إلا أنه أكد لها انشغاله في العمل والمستشفى، وحذرته بأنها ستضع عينيها عليه وتراقبه.

أحداث مسلسل جميلة

ونبهّت شيري، زوجها هشام أنهما من المفترض بعد خطتهما بشأن اعتداءه بالضرب عليها وتطليقه لها وتحرير محضر ضده، ألا يكونا بصحبة بعضهما البعض في نفس المنزل، إلا أنه أخبرها إعلانه مصالحته لها، ولكن شيري رفضت وشددت على ضرورة أن يتركا الأمر في يد جميلة وزياد.

خوف شيري من إنجاب جميلة

وأبدت شيري تخوفها من فكرة الميعاد الذي حدده زياد وجميلة، بشأن الذهاب إلى هشام في المستشفى لمتابعة مسألة حملها بعد تجميد بويضاتها، الأمر الذي ينسف خطتها بشأن تطليقها من زياد، وزواج هشام من جميلة للاستيلاء على ميراثها.