«التضامن»: توفير وجبتي إفطار وغداء لحجاج الجمعيات الأهلية في الفنادق

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إنّه سيتم توفير وجبتي إفطار وغداء لحجاج الجمعيات الأهلية في الفنادق خلال تأدية مناسك الحج، كما سيتم توفير خيام في الأماكن المقدسة.

وأضاف عبدالموجود، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّه جرى التعاقد مع شركات نقل لتوفير أتوبيسات موديل السنة، فضلا عن التعاقد على فنادق مميزة وقريبة من الحرم وفقا للمستويات المقررة لحج الجمعيات الأهلية.