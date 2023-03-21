مواعيد آخر قطارات في المحطات التبادلية بمترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل

حددت الشركات المسؤولة عن تشغيل وإدارة المترو، مواعيد آخر القطارات في المحطات التبادلية بمترو الأنفاق في شهر رمضان المبارك، حيث جرى تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنّ أول قطار يقوم من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا، وذلك بالنسبة للخطين الأول والثاني.

تفاصيل مواعيد آخر قطارات في المحطات التبادلية بمترو الأنفاق

وعن مواعيد آخر قطارات في المحطات التبادلية بمترو الأنفاق للخطين الأول والثاني، وذكرت الشركة المصرية المسؤولة عن إدارة وتشغيل المترو، في تقرير لها، أنّه يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الواحدة صباحا، ومحطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

وضمن مواعيد آخر قطارات في المحطات التبادلية، أكدت الشركة أنّ محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة باستقلال المترو.

مواعيد الخط الثالث للمترو

وعن الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، ذكرت شركة «آر. إيه. تي. بي ديف»، أنّه تقرر تعديل ساعات التشغيل لمواكبة تغير الروتين اليومي للركاب خلال شهر رمضان الكريم، وتستمر ساعات العمل فيه خلال شهر رمضان بدءا من الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، كما تستمر ساعات التشغيل على الجدول خلال عيد الفطر، وبالنسبة لقطار العاصمة باتجاهيه يستمر في العمل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وفقا لمواعيد التشغيل الحالية دون تغيير.