كل ما تود معرفته عن ملامح الشراكة المصرية الفرنسية في مشروعات النقل 

تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في مشروعات مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري، يأتي في إطار عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي.

وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، تأتي الشراكات المختلفة مع الشركات الفرنسية في إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة الفرنسية التي تدير وتشغل الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة «CMA» التي تدير وتشغل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، على قائمة المشروعات التي يتم التعاون فيها.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

ضمن أطر التعاون، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي تعاقدت وزارة النقل مع شركة «CMA» الفرنسية لإدارتها وتشغيلها، وتعد أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر وهو ما يجسد العلاقة القوية بين الجانبين.

لم يقتصر التعاون بين مصر وفرنسا على الإدارة والتشغيل فقط، بل يمتد للتمويل، أبرزها تمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو، وتقدم دراسات النقل والجدوى والتصميم المبدئي ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ.

مشروع مونوريل القاهرة

أيضاً الشراكة في مشروع مونوريل القاهرة الجاري تنفيذه من خلال تحالف «الستوم / أوراسكوم / المقاولون العرب»، الذي يعد أحد وسائل المواصلات الحديثة الصديقة للبيئة، فضلاً عن مشروعات السكة الحديد التي يمولها الجانب الفرنسي مثل مشروعي «خط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط».

كما حدد التقرير، مشروعات أخرى تتم بالشراكة مع فرنسا، مثل المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وترام الرمل بالإسكندرية ومشروع كهرباء خط سكة حديد أبو قير وأعمال تطوير الخطين الأول والثاني للمترو وتوريد 55 قطارًا مكيفًا جديد للخط الأول للمترو.