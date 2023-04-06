خالد الجندي: الإمام الشافعي رمز لتغيير الفتوى والتجديد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإمام الشافعي رمز لتغيير الفتوى أو الحكم أو التصور، لافتا إلى أن الشافعي وصف بأنه إمام مجدد غير فتواه ولم يقف على هذا فقط، لكنه أيضا جهر بتغيير الفتوى.

العقلية المتنوعة للأزهري

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «فكر صح»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الأزهري دائما تجد عنده عقيلة متنوعة مستوعبة للآخر، شوف لما تسيد في مصر فترة من الفترات خطاب غير أزهري، وده عمل مشكلة، لأنه تبنى رأي مذهب واحد وهو مذهب الإمام أحمد حنبل، وكان يحمل عليه الناس قصرا، شوف أي سؤال تسأله كان الرد على مواقع التواصل الاجتماعي والميديا يكون الرد على مذهب الإمام ابن حنبل، واختفت كل الآراء لأبي حنيفة والشافعي ومالك».

إحياء المذاهب الفقهية

وتابع: «علينا إحياء جميع المذاهب الفقهية، لأن هذا الأمر سيمنع الخلاف بين أبناء الأمة، مفيش حد غير إننا نرى المنتج الفقهي الذي يقدمه الأخر، وفائدة الاختلافات الفقهية، هي معايشة الواقع ومراعاة حال الإنسان، والمرونة وإيجاد سعة، شوف الإمام الشافعي كان يغير فتواه بفتوى جديدة».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

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