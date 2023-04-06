إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص على طريق السويس العين السخنة

شهد طريق السويس – العين السخنة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانت تقل عمال إحدى الشركات العاملة في مجال الأسمنت والمقاولات، ما أسفر عن اصابة 8 عمال تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث

وكان اللواء عبدالرحمن هريدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن السويس تلقى بلاغًا من قوات تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من العاملين بإحدى الشركات.

وعلى الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بـ10 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث لإجراء التامين الطبي ونقل المصابين إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم.

وتوجهت قوة من تامين الطرق إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة التي كانت تقل عمال من الشركة العاملة في مجال الأسمنت والمقاولات، تعرضت للانقلاب بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب أعمال التطوير التي يشهدها الطريق.

أسماء المصابين

وأفاد مصد طبي بمستشفى السويس العام ،أن قسم الطوارئ بالمساشفى قد استقبل 8 مصابين هم: وأحمد حسن فكري ومخلص عبد الفتاح السيد ومحمد فتحي، أحمد محمد خليل ومحمد فتحي عبد الناصر وعبد الحكيم محمود عبدالغفار وأحمد هاشم أحمد ومحمد شعبان إسماعيل.

وأعلن الدكتور أحمد نوح مدير مستشفى السويس، العام حالة الطوارئ واستدعاء الأطقم الطبية للتعامل مع المصابين، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة لتسكين المصابين في الأقسام.