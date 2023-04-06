مسلسل جميلة الحلقة 15.. هشام ونيرمين يسعيان لمنع إنجاب ريهام حجاج وزياد

شهد مسلسل جميلة الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، محاولة هشام، ويؤدي دوره أحمد وفيق، تعطيل مشروع جميلة وزوجها زياد، ويجسد دوره هاني عادل، بشأن الإنجاب بعد تجميد بويضاتها عدة سنوات، والتأكيد لهما أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون الإنجاب الآن، لكنهما أصرا على اللجوء للحقن لسرعة الإنجاب في أقرب وقت.

مسلسل جميلة الحلقة 15

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، وبناء على رغبتهما منحهما هشام بعض الفيتامينات والأدوية، على أن يعودا إليه بعد عدة أيام، ونقل هشام ما حدث إلى زوجته نيرمين طليقة زياد، وتؤدي دورها عبير صبري، الأمر الذي استفزها جدًا وأدخلها في نوبة من الغضب.

وخلال أحداث مسلسل جميلة، التقى هشام مع نيرمين، وطلبت منه الأخيرة ضرورة التدخل للحيلولة دون إنجاب جميلة من زياد، وإصرارها أنها لن تسمح بأن يكون هناك شقيقًا لابنها من جميلة أو من أي سيدة أخرى مهما كلفها ذلك.

أزمات جميلة

تنقل الممرضة التي تعمل في عيادة هشام، كل أخباره وما يحدث إلى زوجته شيري وتؤدي دورها يسرا اللوزي، وتتلصص عليه خلال اجراءه مكالمة تليفونية مع نيرمين ويشتكي لها من ورطة إنجاب جميلة وزياد.