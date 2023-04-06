مسلسل جميلة.. نيرمين تتقرب من زياد لاستفزاز ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 14 بطولة ريهام حجاج، قيام نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، بزيارته داخل العيادة الخاصة به، لتنفي له مسألة زواجها التي أخبرته به، وتدافع عن صديقتها شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، وتؤكد له أنها مظلومة ولا تقوم بنقل أخباره وجميلة إليها كما يعتقد هو.

مسلسل جميلة

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 14، يطلب زياد ويقوم بدوره هاني عادل، من نيرمين عدم المجئ إلى العيادة مرة أخرى، وتتهكم عليه وتؤكد أنه يخاف من زوجته جميلة، وتسعى مرة أخرى للدفاع عن شيري، وتخبره بأن جاءت إلى منزلها بسبب استدعاءها لها، لاستشارة طبيب نساء لأنها تعاني من مشاكل في الرحم.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

ويشعر زياد بكذب نيرمين في كل ما تقوله، وينظر إليها في ريبة وشك، وتسعى لاستفزازه بأنه يخاف من جميلة في حال إذا عرفت بزيارتها له في العيادة، لكنه يقاطعها بتأكيده أنه سيقوم بنفسه بإخبار جميلة.

نيرمين تحاول تبرئة شيري

وخلال حديثهما تتصل جميلة هاتفيًا بزياد، ليتحدث معها بكل حب أمام نيرمين التي تشعر بالغيرة، وتقول له أنها جاءت لزيارته، لتقدم له شهادة ابنه يونس المدرسية حتى يعلم بانخفاض مستواه ودرجاته.