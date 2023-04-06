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مسلسل جميلة الحلقة 15.. أزمة جديدة لجميلة بسبب «والدها الحقيقي»

كتب:

هبة أمين
12:59 م | الخميس 06 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يعرض مسلسل جميلة الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، الذي يشهد رد فعل جميلة تجاه المفاجآة الجديدة التي كانت بانتظارها، وهي ظهور رجل غريب أمام سيارتها بعد مغادرتها منزلها، لتسأله هي بدورها عن هويته ومن يكون؟، لتأتي إجابته بأنّه والدها «أنا أبوكِ يابنتي!!»، الأمر الذي يصيبها بصدمة ويسيطر عليها حالة من الذهول.

مسلسل جميلة الحلقة 15

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، تبدأ جميلة في تلقي أزمتها بشأن ظهور هذا الرجل الذي يدعي أنّها والدها، والوقوف على تصرفاتها تجاه هذه المفاجآة، إما بطرده وتكذيبه، وملاحقته فيما بعد، أو تستمع إليه وتقف على تفاصيل جديدة بشأن هذا الموضوع.

أحداث مسلسل جميلة 

وفي أحداث مسلسل جميلة الحلقة 14، ظهر هذا الرجل أمام المدرسة التي تمتلكها شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، طالبًا مقابلتها وبمجرد رؤيته في كاميرا المراقبة، ارتبكت بشدة، ورفضت لقاءه وأنكرت معرفتها به، وطلبت من أمن المدرسة منعه من الوصول إليها.

أزمات مسلسل جميلة 

ومع مغادرة والدة جميلة من المدرسة، تبعها الرجل بسيارته حتى وصل إلى المنزل، وفي الوقت الذي كان يتهيأ لطلب مقابلتها، وجد جميلة أمامه، وأخبرها أنّها ابنتها.

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