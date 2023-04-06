ملخص الحلقة 15 من مسلسل جميلة.. ريهام حجاج تتهم شريف بالتشكيك في نسبها

شهد ملخص الحلقة 15 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، مشادة بين جميلة، والرجل الذي وقف أمام سيارتها، ويؤدي دوره الفنان صبحي خليل، ويخبرها بأنه والدها الحقيقي، لتنفعل عليه وتعتبر ما يحدث لعبة ضدها ومؤامرة جديدة، وتحذره من عدم الاقتراب منها مجددًا، وتطلب أمن الكومباوند لاستبعاد الرجل وتوبخهم للسماح له بالدخول والوقوف معها.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل جميلة

وحسب ما جاء في ملخص الحلقة 15 من مسلسل جميلة، تتصل جميلة بوالدتها شهيرة، التي تؤدي دورها سوسن بدر، وتخبرها بأمر هذا الرجل، وتتهم شريف زوج شقيقتها ويجسد شخصيته هشام إسماعيل، بأنه من استعان بهذا الرجل حتى يشكك في بنوتها لأبيها سالم الألفي بسبب الميراث والأموال التي ورثتها عنه.

أحداث مسلسل جميلة

تشعر والدة جميلة بالارتباك والخوف بسبب هذا الرجل، وبالعودة لمشاهد فلاش باك، يأتي صوتها وهي تتحدث مع هذا الرجل باعتباره زوجها، وكان مسافرا للعراق لمدة عام ويطمئنها بأنها عقب ولادتها سيرسل لإحضارها، ويؤكد لها أن أكرم ابنها مثل ابنه تمامًا.

أزمات جميلة

ويجلس هذا الرجل الذي يزعم أنه والد جميلة، بصحبة زوجته ويؤكد لها أن شهيرة هى زوجته السابقة وتعرف عليها عندما رآها في الفيديو الذي جرى تسريبه لها على السوشيال ميديا، وأن جميلة هي ابنته التي لم يراها، وعندما يذهب لمراقبة الفيلا يجد أكرم شقيق جميلة ويؤدي دوره بدوره نبيل عيسى، يتحدث مع البواب، وعندما يسمع اسمه يتأكد أن شهيرة زوجته وجميلة ابنته.