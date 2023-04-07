أسعار الذھب الیوم في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 2145 جنيها

شهدت أسعار الذھب الیوم الجمعة 7-4-2023 حالة من الاستقرار في تعاملات الصباح، وسجل سعر الذهب عيار 24 2451 جنيها للبيع، و2474 جنيه للشراء، دون مصنعية بمحلات الذهب حيث تختلف الأسعار من محل إلى آخر على حسب المصنعية، وفقا لم تم إعلانه على موقع «جولد بريس تودي مصر».

سعر جرام الذھب عیار 24 و21

وسجل سعر جرام الذھب عیار 24، نحو 2451 جنيه للبيع ونحو 2474 جنيه للشراء، في تعاملات الصباح، واستقر الذهب عيار 21 عند 2145 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء حوالي 2165 جنيه.

سعر جرام الذھب عیار 18

ووصل سعر جرام الذھب عیار 18 إلى 1839 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء حوالي 1856 جنيها، وسجل سعر الجنیه الذھب 17160 جنيها للبيع، بينما وصل سعر الشراء 17320 جنيها للشراء، بينما وصل سعر كليو الذهب حوالي 2 مليون و451 ألف و429 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء حوالي 2 مليون و474 ألف و286 جنيه.

اسعار الذھب الیوم في المحلات

سجلت أسعار الذھب الیوم في المحلات الصاغة في مصر دون مصنعية نحو 2451 جنيها للبيع للجرام عيار 24، وسجل الذهب عيار 21 نحو 2145 جنيها للبيع، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1839 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 17 ألف و160 جنيها للبيع.