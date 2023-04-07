«الصحة»: 3 قواعد للصيام الصحي لمرضى الكلى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قواعد الصيام الصحي لمرضى الكلى خلال شهر رمضان لافتة إلى أنه يمكن للمريض الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

قواعد للصيام الصحي لمرضى الكلى

وحددت وزارة الصحة والسكان عبر المنشور 3 قواعد للصيام الصحي لمرضى الكلى يجب ان يلتزم بها المريض وهي كالتالي:

- شرب مياه بكميات كافية من الإفطار حتى السحور.

- الالتزام بالنظام الغذائي «بروتين أقل - دهون أقل - ملح أقل».

- تقسيم الدواء بشكل متوازن طوال مدة الإفطار «بعد استشارة الطبيب» وفي حالة عدم إمكانية ضبط مواعيد الدواء يجب التوقف عن الصيام فورا والرجوع للطبيب.

الخطوات التي يجب اتباعها خلال الصوم

من جانبها قالت الدكتورة شيرين عمر استشاري الكلي بمستشفى كهرباء ألماظة لـ«الوطن» إنه يجب على كل مريض كلى مهما كانت حالته وشدتها مراعاتها خلال الشهر الفضيل استشارة الطبيب المختص بأمراض الكلى قبل البدء بالصوم بخصوص ما إذا كان يجوز لهم أن يصوموا من الناحية الطبية، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها خلال الصوم، إذ لا يجوز أن يصوموا دون موافقة الطبيب المعالج، ويقرر الطبيب ذلك بناءً على نوع المرض الكلوي، وأداء الكلية، والأدوية الثابتة التي يتناولها وغيرها.

تناول الأدوية الثابتة وفقا للتعليمات المتبعة

وأشارت إلى مواصلة تناول الأدوية الثابتة وفقًا للتعليمات المتبعة وبالأخص الأدوية المدرة للبول، وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وبالأخص تلك التي قد تؤدي لإلحاق ضرر كلوي حاد في حال حدوث حالة تجفاف وإن كانت خفيفة

التخلص من السوائل المحبوسة بالجسم

وأكدت أن مرضى الفشل الكلوي الحاد ممنوعون من صيام رمضان لحاجتهم للحصول على محاليل وريدية وتناول الأدوية، والمريض الذي يعانى من التهاب الكلى وورم في الجسم سيحتاج أيضا لمدرات البول للتخلص من السوائل المحبوسة بالجسم لافتا إلى أنه في حالات أمراض الكلى المتقدمة كما في قصور الكلى والفشل الكلوي فإن إمكانية الصيام قد تعتمد على شدة المرض وتقدمه.

متى يكون الصيام خطر على صحة المريض

وقالت إنه في الحالات البسيطة من القصور الكلوي قد لا يشكل الصيام أي خطر على صحة المريض لكن في حالات الأمراض المزمنة والأكثر تعقيدًا كالقصور الكلوي الحاد والفشل الكلوي فقد يكون من الصيام خطر على صحة المريض.