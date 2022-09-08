«التضامن» تدعم أسر مرضى الفشل الكلوي بالفيوم بـ108 آلاف جنيه

وزّعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، مساعدات مالية على 54 أسرة من ذوي مرضى الفشل الكلوي في 6 قرى ونجوع بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على مدار 24 ساعة الماضية، بمبالغ إجمالية بلغت 108 آلاف جنيه، مهداة من أهل الخير، حيث تم تنفيذ المبادرة من خلال جمعية الأورمان بالفيوم، وتحت إشراف المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

وشملت خطة التوزيع، قرى الغرق، والوابور، وأبو جندير، والحجر، والبرنس، و منيا الحيط، بنطاق مركز إطسا بواقع ألفين جنيه لكل مستفيد.

رسم البسمة على وجوه المرضى

وقال أحمد مؤمن مدير المركز الإعلامي لجمعية الأورمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المبادرة جاءت من أجل رسم البسمة على وجوه المرضى أثناء تلقيهم للرعاية الطبية والعلاجية بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مُشيراً إلى أنّ عملية التوزيع تمت بحضور قيادات جمعية الأورمان، ومسؤل المكتب الكويت للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

مساعدات مادية وعينية

ومن جانبه، أشاد محافظ الفيوم، بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن، ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

رفع المعاناة عن الأسر

في سياق متصل، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنّ المساعدات النقدية تأتي على سبيل المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً، ومحدودي الدخل، والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة، فضلاً عن تقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات النكبات.

قوافل علاجية وأشعة

وأشار مدير عام الجمعية إلى أنّ الأورمان لا يتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، موضحاً أنّها تقوم بالعديد من الأنشطة تضم عمل قوافل علاجية، وأشعة للحالات المستحقة بمستشفى الفيوم الجامعي، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة وإقامة اكشاك.