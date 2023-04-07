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ثابت سليمان رئيسا لمركز ومدينة العياط وهاني عبد الرؤوف للحوامدية

كتب:

سلامة عامر
01:25 م | الجمعة 07 أبريل 2023
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بتكليف عدد من القيادات لشغل منصب رئيس وحدة محلية، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها.

ثابت سليمان في العياط

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمود عبد الحليم ثابت سليمان للعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.

هاني عبد الحميد رئيسا للوحدة المحلية بالحوامدية

وأصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف هاني عبد الحميد عبد الرؤوف السيسي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمدينة الحوامدية وتكليف محمد أحمد أبو الحسن للعمل بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة المكلفين الجدد بتكثيف العمل الميداني والمتابعة وإتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين كل بنطاقه ومتابعه مشروعات الخطة الاستثمارية والانتهاء منها خلال الجدول الزمني المحدد لها .

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.