حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 متهمين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقناطر وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها

تفاصيل ضبط 3 متهمين بالاتجار في المخدرات

كانت مديرية أمن القليوبية قد تمكنت من القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين يقومون بالاتجار في المخدرات «بانجو وهيروين» بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت الجهات التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.

معلومات سرية تقود للمتهمين

وردت معلومات سرية للمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص اثنين منهم لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تزن 10 كيلوجرامات وكمية من مخدر الهيروين تزن 2,500 كيلو جرام و3 هواتف محمولة وميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بالاتجار في المخدرات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 210 آلاف جنيه تقريباً وتولت النيابة التحقيق.

وأوضح أحمد داود المحامي أن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.